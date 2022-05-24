Школы из Петербурга победили в конкурсе худших туалетов

Сразу две петербургские школы оказались «победителями» конкурса худших школьных туалетов в России.

В конкурсе «Терпеть нельзя учиться» от компании «Доместос» с помощью онлайн-голосования выбирали самые грязные туалеты с плохим ремонтом.

В лидеры попали сразу две школы Петербурга. В плачевном состоянии оказался туалет для мальчиков начальных классов в школе №603 на Малой Балканской улице. Там отходит плитка, а периодический ремонт не помогает — проблемы возникают уже в новых местах. А туалеты в гимназии №227 не соответствуют санитарным требованиям. В уборных есть дефекты и сколы, трубы в плохом состоянии и нет кабинок.

В школах-победительницах «Доместос» бесплатно отремонтирует туалеты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге учительница приказала школьнику извиниться на коленях.