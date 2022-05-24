Петербург поддержит отрасль наружной рекламы из-за резкого снижения спроса

Сроки платежей за размещение наружной рекламы в Петербурге сдвинули на конец года. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сроки платежей за размещение наружной рекламы в Петербурге сдвинули на конец года. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге власти решили оказать поддержку отрасли наружной рекламы, в которой наблюдается резкое снижение спроса.

Для поддержки отрасли город отложил сроки платежей за размещение рекламы до конца года. Речь идет о платежах, которые должны были быть выполнены во втором и третьем кварталах текущего года. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на вице-губернатора Алексея Корабельникова.

По словам чиновника, большинство выручки рекламщики получали от компаний с иностранным участием. Но теперь маркетинговые бюджеты начали резать и российские предприятия.

Установить рекламные конструкции в Петербурге можно только с разрешения комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Если срок добровольного исполнения истек, то город демонтирует щиты, а обо всех нарушениях сообщается в правоохранительные органы, которые привлекают владельцев к ответственности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что центр Петербурга до конца года станет зоной платной парковки.