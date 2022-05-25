Столкновение между мотоциклом и автомобилем создало пробку на Выборгском шоссе

На утро среды, 25 мая, уровень загруженности дорог в Петербурге составляет 4 балла. Серьезное ДТП со смертельным исходом сильно затруднило проезд на Выборгском шоссе недалеко от дома № 369 в сторону Парголово.

Как сообщается в группе «ВКонтакте» «ДТп и ЧП СПБ», мотоциклист столкнулся с автомобилем, в результате чего скончался. В районе ДТП образовались огромные пробки, судя по «Яндекс.Картам», шоссе побагровело от Суздальского проспекта и до Пожарной части № 45, для движения оказались заняты левый и средний ряды.