Завод «Звезда» на Бабушкина в Петербурге ушел с молотка за 1, 23 млрд

Завод "Звезда" на Бабушкина в Петербурге ушел с молотка за 1, 23 млрд. Фото: : пресс-служба АО «Звезда-Редуктор»

Завод "Звезда" на Бабушкина в Петербурге ушел с молотка за 1, 23 млрд. Фото: : пресс-служба АО «Звезда-Редуктор»

Недалеко от станции метро «Пролетарская» был продан имущественный комплекс за 1, 23 млрд рублей. Победителем торгов стала компания «СПТ-Логистик».

В Санкт-Петербурге на улице Бабушкина, 123И располагается имущественный комплекс предприятия по производству подшипников АО «Звезда-Редуктор». Во вторник, 24 мая стало известно о продаже федерального пакета акций этого самого предприятия по производству подшипников. Об этом сообщает пресс-служба компании «Российский аукционный дом».

Новый собственник получил 93,65% акций из прогноза плана приватизации предприятия на 2020-2022 гг. Завод занимается выпуском корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колёс, зубчатых передач и элементов приводов.

Примечательно, что этому предприятию нет аналогов в России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургские власти выставили на торги Конюшенное ведомство по программе «Памятник за рубль».