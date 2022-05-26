Девятилетняя девочка на самокате попала под колеса автомобиля на Ивана Фомина

Девятилетняя девочка на самокате попала под колеса автомобиля на Ивана Фомина. Фото: pixabay

Девятилетняя девочка на самокате попала под колеса автомобиля на Ивана Фомина. Фото: pixabay

В Выборгском районе ребенок без сопровождения родителей пересекал проезжую часть на самокате и в результате был сбит автомобилем.

Вчера, 25 мая, около 17:50 женщина 37 лет, находясь за рулем автомобиля сбила девятилетнего ребенка. Как стало известно Gazeta.SPB, девочка пересекала проезжую часть на самокате совершенно одна.

В результате происшествия ребенок с различными травмами был госпитализирован в состоянии средней тяжести в ДГБ № 2. Известно, что женщина, которая находилась за рулем, в 2021-2022 годах не привлекалась к ответственности за нарушения ПДД.

По произошедшему проводится проверка. Все обстоятельства и детали ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в среду по улице Невского района разъезжал девятиклассник на угнанном автомобиле. Правоохранительные органы задержали несовершеннолетнего.