Девятилетняя девочка на самокате попала под колеса автомобиля на Ивана Фомина

Девятилетняя девочка на самокате попала под колеса автомобиля на Ивана Фомина
Девятилетняя девочка на самокате попала под колеса автомобиля на Ивана Фомина. Фото: pixabay

В Выборгском районе ребенок без сопровождения родителей пересекал проезжую часть на самокате и в результате был сбит автомобилем.

Вчера, 25 мая, около 17:50 женщина 37 лет, находясь за рулем автомобиля сбила девятилетнего ребенка. Как стало известно Gazeta.SPB, девочка пересекала проезжую часть на самокате совершенно одна.

В результате происшествия ребенок с различными травмами был госпитализирован в состоянии средней тяжести в ДГБ № 2. Известно, что женщина, которая находилась за рулем, в 2021-2022 годах не привлекалась к ответственности за нарушения ПДД.

По произошедшему проводится проверка. Все обстоятельства и детали ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в среду по улице Невского района разъезжал девятиклассник на угнанном автомобиле. Правоохранительные органы задержали несовершеннолетнего.

выборгский район дети дтп новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Девятилетняя девочка на самокате попала под колеса автомобиля на Ивана Фомина
В подвале на Димитрова закрыли магазин наркотиков и поймали его владельца
Школьники и студенты Петербурга подготовятся к экзаменам лучше благодаря ...
Центробанк РФ обнаружил новую схему мошенничества
Банк России снизил ключевую ставку с 14 до 11% годовых
В среду лжеминеры целый день продолжали атаковать петербургские отели, ТК и ...
Ночью в День города петербуржцы смогут добраться до дома и на метро, и на ...
С осени 2021 по весну 2022 пенсионер с Ленинского инвестировал мошенникам ...