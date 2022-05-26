В Невском районе девятиклассник попытался скрыться от полиции на чужом автомобиле

В Невском районе девятиклассник попытался скрыться от полиции на чужом автомобиле. Фото: pixabay

В Невском районе девятиклассник попытался скрыться от полиции на чужом автомобиле. Фото: pixabay

Ранним утром 25 мая по улице Невского района разъезжал девятиклассник на угнанном автомобиле. Правоохранительные органы задержали несовершеннолетнего.

В 07:25 наряд ОГИБДД остановил учащегося 2006 года рождения, который находился за рулем автомобиля. Как стало известно Gazeta.SPB, мальчик попытался скрыться, но практически сразу был задержан.

После, около 10:35 полиция получила заявление от 22-летнего молодого человека, который является юридическим представителем ООО «Делимобиль Россия». Он рассказал, что около 02:20 неизвестный похитил принадлежащий ООО «Делимобиль Россия».

Подростка доставили в отделение полиции и передали родителям.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в среду около 14:50 пятнадцатилетний ребенок лишился телефона из-за подростков, одному из которых было, предположительно, всего 12 лет.