В Московском районе двое подростков отняли телефон у пятнадцатилетнего мальчика

В среду, 25 мая, около 14:50 пятнадцатилетний ребенок лишился телефона из-за подростков, одному из которых было, предположительно, всего 12 лет.

Заявление в полицию поступило от отца пострадавшего мальчика. По его словам двое неизвестных хулиганов открыто похитили у его сына сотовый телефон, стоимостью 20 тысяч рублей. Как стало известно Gazeta.SPB, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить причастных к этому преступлению.

Ими оказались мальчик примерно 12 лет и подросток 18, который состоит на учете в ПНД.

Информация сообщения следователю по Московскому району. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято сегодня, 26 мая.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге супруги обвиняются в регулярных истязаниях своих четырех детей на протяжении 13 лет.