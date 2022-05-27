В России за сутки выявили 4 619 зараженных коронавирусом

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 4 619 человек.

Об этом стало известно сегодня, 27 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 315 292.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 84 жителя страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 378 784 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 6 064 человека. Общее количество выздоровлений достигло 17 719 596.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 319 человек. Третье место у Московской области — 199 новых ковид-пациентов.