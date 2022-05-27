Мертвых мужчину и женщину нашли в запертой квартире на Старорусской

Мертвых мужчину и женщину нашли в запертой квартире на Старорусской
Следователи выясняют обстоятельства смерти двух человек. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербургские следователи выясняют обстоятельства смерти двух человек, трупы которых нашли в квартире в Центральном районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 25 мая в службу «112» позвонила петербурженка. Она сообщила, что жильцы квартиры на Старорусской улице, 11, вторые сутки не выходят из дома, при этом в их квартире горит свет. На звонки в дверь они не отвечали, поэтому обеспокоенная женщина обратилась в экстренные службы.

Прибывший наряд полиции открыл квартиру и обнаружил жильцов мертвыми. Там были трупы 33-летнего мужчины из Псковской области и 25-летней женщины из Владимирской области, которые вместе проживали в этой квартире.

Следователи отправили трупы на судмедэкспертизу для выяснения причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина с темным прошлым задержан за сексуальное насилие над 15-летней в Петербурге.

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