Мужчина с темным прошлым задержан за сексуальное насилие над 15-летней в Петербурге

Полицейские Калининского района задержали мужчину с судимостями, подозреваемого в сексуальном насилии над 15-летней.

Как стало известно Gazeta.SPb, 43-летний житель Петербурга обманул девушку и заманил ее к себе в арендованную им квартиру на улице Мечникова. Там мужчина, применив физическую силу, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Подросток рассказала обо всем отцу, который обратился в отдел полиции, а также посетила больницу из-за оставленных злоумышленником гематом на теле.

Подозреваемого вскоре задержали рядом с его домом. Возбуждено уголовное дело, мужчина сейчас в изоляторе.

В прошлом задержанный был неоднократно осужден за кражи, мошенничество, пьяное вождение, угон.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у метро «Ленинский проспект» неизвестные до смерти избили мужчину под «кайфом».