Масочный режим в Ленобласти стал необязательным с 27 мая

В Ленинградской области власти с 27 мая отменили обязательное ношение масок. Теперь мера носит только рекомендательный характер.

Соответствующее постановление областного правительства подписал губернатор Александр Дрозденко.

Согласно документу, с сегодняшнего дня в Ленобласти рекомендуется носить маски на рынках, ярмарках, в магазинах, заведениях общепита, фитнес-центрах, бассейнах, общественном транспорте и такси.

Кроме того, с 27 мая отменяется ограничение максимально допустимого количества зрителей в 2000 человек на торжественных, спортивных, зрелищных, культурных и прочих мероприятиях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 27 мая обязательное требование носить маски в Петербурге отменяется. Другие ограничения продлеваются по 1 июля.