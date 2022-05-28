Пожилой автомобилист в Гатчине сбил школьника

Попавший под машину мальчик в Гатчине получил серьезные травмы.

Как сообщили в региональном управлении МВД, девятилетний школьник пострадал в дорожной аварии, которая произошла накануне днем на улице Воскова. Юный пешеход попытался перейти дорогу в неположенном месте, но не успел: его сбил автомобиль Honda CR-V.

От сильного удара мальчик получил серьезные повреждения. В местную больницу его госпитализировали в тяжелом состоянии. За рулем кроссовера находился 66-летний пенсионер.

Полицейские устанавливают все детали и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что грабительницы из Средней Азии отобрали у девятилетней девочки серьги и смартфон на Искровском. По заявлению матери потерпевшей стражи порядка возбудили два уголовных дела.