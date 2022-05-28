Охранника задержали за интимную переписку с воспитанницами соцучреждения в Петербурге

В Петербурге охранник отправлял 14-летним девочкам откровенные смс-сообщения. Теперь он у следователей.

Как сообщили в городском главке МВД, полиция Петродворцового района накануне получила сообщение от директора одного из социальных учреждений. С его слов, две 14-летние воспитанницы несколько недель получали смс с интимным содержанием от неизвестного.

Правоохранители быстро выяснили, что развратные сообщения девочкам отправлял 46-летний охранник этого учреждения. Его задержали в тот же день в Петергофе.

Сейчас злоумышленник передан в следственные органы, которые примут процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что педофил заманил и попытался изнасиловать девочку в квартире в Колпино. До прибытия правоохранителей извращенец под угрозой ножа совершил над школьницей насильственные действия сексуального характера.