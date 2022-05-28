Россияне с 30 мая смогут получать туристические визы по прибытии в Индонезию

Россияне с 30 мая смогут получать туристические визы по прибытии в Индонезию
По прибытии иностранцы могут оформить однократную туристическую визу. Фото: pixabay

Индонезия внесла новые страны в список государств, граждане которых с 30 мая могут получать туристические визы по прибытии.

В обновленный список попали Россия, Белоруссия, Украина, Иордания, Босния и Герцеговина, Египет, Сербия и ряд других стран. Всего там 72 страны. Об этом сообщил портал Bali.com.

По прибытии иностранцы могут оформить однократную туристическую визу. Она будет стоить 500 тысяч индонезийских рупий (35 долларов). Оплатить можно наличными, а также по картам Visa или Mastercard. У туристов спросят паспорт и обратный билет. Визу можно продлить один раз на 30 дней.

Также потребуется оформить медицинскую страховку с покрытием не менее 25 тысяч долларов и установить приложение Peduli Lindungi. Привитым от коронавируса туристам не потребуется сдавать ПЦР-тест. Индонезия признает российскую вакцину «Спутник V».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что АТОР назвала страны, которые открылись для российских туристов.

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