На фоне санкций грузооборот Большого порта Петербурга упал почти в два раза

На фоне санкций грузооборот Большого порта Петербурга упал почти в два раза. Фото: seaport.spb.ru

На фоне санкций грузооборот Большого порта Петербурга упал почти в два раза. Фото: seaport.spb.ru

В следствии санкций грузооборот Большого порта Санкт-Петербург уменьшился практически в два раза.

В отчете о совещании координационной группы под руководством вице-губернатора Петербурга Алексея Корабельникова представлено заявление, что одна из причин снижения грузооборота — практически полна блокировка контейнерных перевозок. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Несмотря на то, что конкретных цифр по этому поводу не приведено, по данным ФГБУ «Администрация морских портов Балтийского моря», грузооборот петербургского порта в марте сократился на 41%, по абсолютному объему это случилось главным образом за счет падения контейнерной перевалки на 50%.

На совещании координационной группы предложили обратиться в правительство России и попросить уменьшить для порта ставки аренды федеральных причальных стенок. Соответствующее предложение может стать неплохой поддержкой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в российском правительстве задумались об отмене наказания за серый импорт. Так, уже доработан законопроект о параллельном импорте