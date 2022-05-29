Ворота, ведущие в Сад Мариинского дворца, снова открыты спустя 178 лет

Ворота, ведущие в сад Мариинского дворца, снова открыты спустя 178 лет. Фото: группа "ВКонтакте"/"Хранители Мариинского дворца"

Ворота, ведущие в сад Мариинского дворца, снова открыты спустя 178 лет. Фото: группа "ВКонтакте"/"Хранители Мариинского дворца"

Впервые за 178 лет для жителей и гостей Северной столицы открыли ворота, которые ведут в Сад Мариинского дворца.

Спустя почти два века ворота снова открыты. Об этом сообщили в группе «Хранители Мариинского дворца» во «Вконтакте».

Отмечается, что Сад снова был открыт решением председателя Законодательного собрания города Александра Бельского.

В настоящее время Сад Мариинского дворца стал доступен для свободного посещения. Время прогулки, по предоставленной информации, установлено с 11:00 до 19:00 каждые субботу и воскресенье.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге с 1 мая для посетителей открылся Летний дворец Петра I. Его можно посещать ежедневно с 11:00 до 19:00. При этом есть один выходной день, в который прийти сюда не получится. Речь идет о втором дне рабочей недели — вторнике.