Ученые описали антибиотик, который сможет побороть устойчивые бактерии

Команда исследователей из Рокфеллерского университета разработала проект антибиотика, который был бы в состоянии побороть устойчивые бактерии.

Команда ученых занимается поиском новых антибиотиков. Первое такое вещество было придумано на основе грибка, и имеет название пенициллин. После этого работа шла с использованием природных материалов. Обнаружив у грибка или микроба вещество, борющееся с другими бактериями, ученые затем синтезировали его в лабораторных условиях. Об этом рассказали в в издании Science.

После возникла проблема приспособления бактерий и их сопротивлению лекарствам. В связи с этим появилась необходимость искать специальный антибиотик, действие которого бы не ослабло из-за приспособленности бактерий.

Группа, под руководством Цзуньцюань Вана определила, какие бактериальные гены, способные вырабатывать антибиотики, им необходимы, а после нашла в базах генетических данных вид бактерии, подходящей под эти условия. С помощью компьютерных моделей удалось произвести расчеты самого химического соединения.

По итогу работы получился цилагицин, который может стать основой для будущих антибиотиков. Он способен убивать даже те бактерии, у которых уже выработался иммунитет к большинству сильных препаратов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ученым из Кембриджского университета удалось создать маленький компьютер размером с батарейку, который работает от энергии цианобактерий.