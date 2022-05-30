У вантового моста в Петербурге при столкновении «Газли» и самосвала погиб человек

У вантового моста в Петербурге при столкновении "Газли" и самосвала погиб человек. Фото: pixabay

У вантового моста в Петербурге при столкновении "Газли" и самосвала погиб человек. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе вечером 29 мая на 55 км КАД «Газель» влетела в самосвал. Есть погибшие.

Около 21:00 часов вечера на КАД произошла смертельная авария. Как стало известно Gazeta.SPB, скончался 50-летний гражданин, находящийся за рулем «Газели», которая и въехала в самосвал, двигающийся в попутном направлении.

Выяснилось, что погибший водитель к административной ответственности за нарушение ПДД в 2021-2022 годах привлекался 2 раза, а второй 63-летний мужчина, находившийся за рулем самосвала, привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 5 раз за прошедшие годы.

До этого в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» сообщалось, что «Газель» влетела в самосвал, который «ехал на аварийке со скоростью примерно километров 5 в час». После этого на месте образовалась пробка. Фургон эвакуировали около 2 часов ночи, а тело погибшего в это время всё ещё лежало на дороге.

Проверку по факту ДТП проводит СО УМВД России по Всеволожскому району.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что попавший под машину мальчик в Гатчине получил серьезные травмы. Юный пешеход попытался перейти дорогу в неположенном месте, но не успел: его сбил автомобиль Honda CR-V.