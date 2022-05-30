Мишустин подписал постановление об индексации пенсий и МРОТ на 10%

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об страховых пенсий неработающим пенсионерам, МРОТ и прожиточного минимума.

Как сообщается на сайте кабмина, минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и страховые пенсии увеличатся с 1 июня на 10%. На индексацию государство выделило более 500 миллиардов рублей. Из них более 472 миллиардов рублей направят на повышение пенсий. Увеличение выплат затронет 50 миллионов россиян.

Средний размер пенсии неработающих пенсионеров после индексации составит 19 360 рублей. МРОТ вырастет до 15 279 рублей.

Прожиточный минимум увеличат до 13 919 рублей, для трудоспособных — 15 172 рубля, для детей — 13 501 рубль, для пенсионеров — 11 970 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерам в России сообщили о двух прибавках к пенсии в июне 2022 года.