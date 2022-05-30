Мишустин подписал постановление об индексации пенсий и МРОТ на 10%

Мишустин подписал постановление об индексации пенсий и МРОТ на 10%
Постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Фото: Кремль

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об страховых пенсий неработающим пенсионерам, МРОТ и прожиточного минимума.

Как сообщается на сайте кабмина, минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум и страховые пенсии увеличатся с 1 июня на 10%. На индексацию государство выделило более 500 миллиардов рублей. Из них более 472 миллиардов рублей направят на повышение пенсий. Увеличение выплат затронет 50 миллионов россиян.

Средний размер пенсии неработающих пенсионеров после индексации составит 19 360 рублей. МРОТ вырастет до 15 279 рублей.

Прожиточный минимум увеличат до 13 919 рублей, для трудоспособных — 15 172 рубля, для детей — 13 501 рубль, для пенсионеров — 11 970 рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионерам в России сообщили о двух прибавках к пенсии в июне 2022 года.

индексация мрот постановление прожиточный минимум страховая пенсия увеличение пенсии


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Мишустин подписал постановление об индексации пенсий и МРОТ на 10%
Жители Мурино бьют тревогу из-за неизвестных, уничтожающих молодые деревья
В Мурино вызвали взрывотехников из-за девушки с гранатометом
Суд Петербурга вернул составителям дело лидера группы «ДДТ» Юрия ...
Шестеро петербуржцев стали победителями конкурса «Лидеры России»
В Петербурге распродают имущество обанкротившегося Spar
Горячей воды не будет в 11 районах Петербурга до 3 июня
Перед Днем города с петербургских улиц вывезли больше тысячи кубометров мусора