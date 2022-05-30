В Минобрнауки исключили возврат к советской системе образования в России

В Минобрнауки исключили возврат к советской системе образования в России
В России откажутся от Болонской системы образования. Фото: Смольный

Заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, в России не собираются переходить к советской системе образования после отказа от Болонской.

Замминистра заявил, что за отказом от Болонской системы образования не последует возвращение к системе, которая была, условно, до 1991 года.

«Во-первых, та система была в конкретных исторических обстоятельствах, которых сейчас нет: государственная экономика, государственный план, государственное распределение и так далее, изоляция полная от мира», — объяснил Афанасьев.

По его словам, новую систему высшего образования будут строить, опираясь на весь накопленный предыдущий опыт, в том числе полученный в ходе международных контактов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, как прошла «Ночь музеев» по другим правилам.

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В Минобрнауки исключили возврат к советской системе образования в России
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