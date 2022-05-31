В Петербурге выявили 248 новых случаев коронавируса

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 248 новых случаев коронавируса.

Госпитализировано 156 человек, выздоровели – 414, умерли – десять. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 529 500 местных жителей, вылечились — 1 492 695 человек, а общее число жертв достигло 33 836. Об этом сегодня, 31 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 190 человек. На третьем месте Московская область — 133 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач Мясников назвал спад пандемии коронавируса «концом начала».