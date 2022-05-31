В Ленобласти за сутки подтвердили 42 случая коронавируса

В Ленобласти за сутки подтвердили 42 случая коронавируса
В Ленобласти зафиксировали новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 42 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 31 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 187 725 местных жителей. Всего выздоровели 183 454 пациента, в том числе 47 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умерло ни одного человека. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 486.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 190 человек. На третьем месте Московская область — 133 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач Мясников назвал спад пандемии коронавируса «концом начала».

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