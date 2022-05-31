Спрос на земельные участки под строительство в Петербурге упал на 60%

В Петербурге резко рухнул спрос на закупки земли со стороны девелоперов. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Петербурге резко рухнул спрос на закупки земли со стороны девелоперов. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Петербурге резко снизился спрос на закупку земельных участков под строительство жилья.

По данным Rusland SP, в первые три месяца 2022 года девелоперы приобрели 85 гектаров земли под жилищное строительство на территории Петербурга. Это на 54% меньше, чем в первом квартале прошлого года.

Закрытые в начале этого года сделки по покупке земли были начаты еще в 2021 году. Львиная доля сделок должна была быть закрыта еще в марте, но после начала спецоперации и кризиса на рынке переговоры пришлось прекратить или отложить.

Строительные компании в середине второго квартала начали проявлять готовность рассматривать новые объекты, но пока они действуют с осторожностью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперт связал подешевевшие в России ипотеки с ростом спроса на жилье в будущем.