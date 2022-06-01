В инженера театр-фестиваля «Балтийский дом» на автомобиле стреляли во Всеволожске

В инженера театр-фестиваля &#171;Балтийский дом&#187; на автомобиле стреляли во Всеволожске
В инженера театр-фестиваля "Балтийский дом" на автомобиле стреляли во Всеволожске. Фото: pixabay

После конфликта на перекрестке один из водителей выстрел в автомобиль инженера театр-фестиваля «Балтийский дом», после чего скрылся.

Во вторник, 31 мая, около 12:45 на перекрестке шоссе Революции и улицы Потапова обиженный после конфликта водитель манипулятора произвел несколько выстрелов в сторону автомобиля сотрудника культурного учреждения. Как стало известно Gazeta.SPB, пострадало лобовое стекло инженера.

В настоящий момент злоумышленника разыскивают стражи порядка. Заявителю же позвонили на телефон, но он не пошел на встречу. Решается вопрос о заведении уголовного дела, видеонаблюдение на месте отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ходе драке на проспекте Ветеранов неработающий гражданин достал аэрозольный пистолет и ранил мигранта. В результате мужчина получил пулевое неогнестрельное ранение, касательное ранение левой скуловой области.

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