В России планируют запустить программу льготной ипотеки на самостоятельное строительство домов

Правительство РФ решило запустить пилотную программу льготной ипотеки под 9% годовых на самостоятельное возведение домов.

Новый проект предполагает ипотеку на строительство частных домов своими силами, без оформления услуг застройщиков. Об этом сообщается на сайте правительства.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Таким образом, в текущем, 2022, году на самостоятельное строительство домов хотят выделить примерно восемь тысяч кредитов.

При этом максимальный размер кредита по ставке 9% годовых будет ограничен. Например, для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей — это будет 12 миллионов рублей. Для остальных регионов сумма достигнет 6 миллионов рублей.

Нехватка денег и нестабильная экономическая ситуация вынуждают людей искать способы удачно вложить свои накопления. «Мойка78» сообщает, что уже сейчас вырос интерес петербуржцев и жителей Северо-Запада к вкладам и драгоценным металлам.