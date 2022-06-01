В Комтрансе рассказали, как в Петербурге готовили автобусный парк в условиях санкций

В Санкт-Петербурге сегодня, первого июня, стартовал второй этап Новой модели транспортного обслуживания пассажиров. В условиях санкций подготовить автобусный парк к работе, кажется, не таким простым дело. В Комитете по транспорту рассказали, как обстоят дела с этим на самом деле.

Глава Комтранса Кирилл Поляков заверил, что новых автобусов хватает, исходя из той задачи, которая поставлена перед перевозчиками . На сегодняшний день из-за санкционного давления у производителей существуют проблемы с комплектацией, в связи с этим график поставки подвижного состава, по словам Полякова, сдвинулся. Однако в ведомстве уже анонсировали полную замену подвижного состава общественного транспорта к 1 июля. Об этом сообщают «МК в Питере».

Однако несмотря на нарушение логистических цепочек поставки комплектующих от идеи и реализации транспортной реформы Петербург не отказался. Те автобусы, которые уже были озвучены, выйдут на работу в городе к началу следующего месяца. По мере поставок на маршруты будут выводить «Волгобасы», а до этого времени на старом транспорте уже будет активирован тариф «60 минут «.

Подчеркивается, что кроме транспорта Северная столица уже полностью готова ко второму этапу реформы. На сегодняшний день уже подготовлена вся инфраструктура и обучены водители. В город уже прибыли десять автобусов из Белоруссии, сейчас их регистрируют, проверяют комплектацию и готовят к выходу на дороги.

«Мы с пониманием относимся к тем проблемам, которые сегодня испытывают производители в России», — заметил Поляков.

По словам главы Комтранса, в городе оказывается максимальное содействие, чтобы максимально быстро вся комплектация поступила на завод. а после Петербург был полностью обеспечен транспортом.

До этого в рамках первого этапа транспортной реформы город уже получил новые автобусы, а также пересадочный тариф «60 минут», а теперь появилось еще одно нововведение — тариф «90 минут», по которому удобно ездить на метро и наземном транспорте.

В общей сложности на 94 маршрута в течение месяца выйдут 693 новых современных автобуса. Транспортное обслуживание горожан на этих маршрутах начнётся по новым правилам. Так, теперь водители на остановках будут открывать все двери для посадки и высадки пассажиров, при этом в салонах не будет кондукторов. Пассажиры же будут самостоятельно оплачивать проезд сразу после входа в салон любым действующим видом электронных проездных билетов банковской картой или разовым QR-билетом.

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