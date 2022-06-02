В Петербурге выявили 291 новый случай коронавируса

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 291 новый случай коронавируса.

Госпитализировано 113 человек, выздоровели – 323, умерли – 12. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 530 085 местных жителей, вылечились — 1 493 444 человек, а общее число жертв достигло 33 858. Об этом сегодня, 2 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 353 человек. На третьем месте Московская область — 221 новый ковид-пациент.

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