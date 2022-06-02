Петербург занял 2 место в России по числу новых случаев коронавируса

Петербург сегодня оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

В четверг, 2 июня, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 291 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 294. Таким образом, суточная заболеваемость в городе за последний день немного снизилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 353 человек с коронавирусом. Третьей по числу новых зараженных стала Московская область — 221 новый ковид-пациент.

За день в Петербурге выздоровели 323 человек, госпитализировали 113 местных жителей, скончались 12 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее невролог-иммунолог Кирилл Лобанов рассказал в беседе с «МК в Питере«, возможен ли новый рост заболеваемости коронавирусом. Он допустил, что мир ждет очередной виток пандемии, а некоторые считают, эпидемия никогда не закончится. Это связано с тем, что антитела в организме держатся от полугода до 11 месяцев. Кроме того, не исключены новые мутации вируса, особенно если к нему примешается что-то еще. Например, в Индии к вирусу COVID-19 примешалась кандида, в Африке может примешаться энцефалит или ротавирус.