В Ленобласти за сутки подтвердили 42 случая коронавируса

В Ленобласти за сутки подтвердили 42 случая коронавируса
В Ленобласти выявили новые случаи ковида. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 42 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 2 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 187 813 местных жителей. Всего выздоровели 183 556 пациентов, в том числе 68е за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 486.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 353 человек. На третьем месте Московская область — 221 новый ковид-пациент.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач Мясников назвал спад пандемии коронавируса «концом начала».

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