В России за сутки коронавирусом заразились 4 262 человека

Новые случаи каждый день подтверждаются в России. Фото: unsplash

Новые случаи каждый день подтверждаются в России. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 4 262 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 339 776. Об этом стало известно сегодня, 2 июня.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 1 965 человек, скончались 85 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 379 285 граждан. Накануне выздоровели 4 976 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 749 960.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 353 человек. На третьем месте Московская область — 221 новый ковид-пациент.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач Мясников назвал спад пандемии коронавируса «концом начала».