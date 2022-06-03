Из-за сообщения лжеминера в Ленобласти и Петербурге эвакуировали почти 900 человек

Из-за сообщения лжеминера в Ленобласти и Петербурге эвакуировали почти 900 человек
Из-за сообщения лжеминера в Ленобласти и Петербурге эвакуировали почти 900 человек. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Второго июня с половины 9 утра до 8 вечера злоумышленники сообщали о минировании медицинских учреждений, судебных заведений, музеев, администраций районов и торговых комплексов.

Как стало известно Gazeta.SPB, в общей сложности с разных подозрительных электронных адресов поступило 15 сообщений о заминировании объектов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В результате был проведен осмотр 336 объектов, из которых 140 медицинские учреждения, 132 судебные заведения, 17 музеев и 47 зданий администраций районов. В процессе мероприятий было эвакуировано количестве 842 человека, из которых 600 человек из медицинского учреждения, 92 из судебных заведений, 150 из зданий администраций.

Полностью проверку закончили только около 22:00. В результате осмотра никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее gazeta.sbp.ru писала, что в СУ УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области уже направлены материалы дела о минировании двух объектов в Ленинградской области за 24 мая.

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