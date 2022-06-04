За сутки в России скончалось еще 82 жителя с коронавирусом

За сутки в России скончалось еще 82 жителя с коронавирусом
За сутки в России скончалось еще 82 жителя с коронавирусом. Фото: pexels

В Санкт-Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 82 человек с положительным тестом на коронавирус.

Новую статистику в пятницу, 4 июня, представили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город сильно обогнала Москва, где выявлено 15 летальных исходов за сутки. В Ленинградской области за последние сутки не зафиксировали случаев смертей от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 878 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 379 445 человек, в том числе 82 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в РФ создали специальную платформу, где студенты будут выявлять новые возможные мутации коронавирусной инфекции на основе данных о течении болезни у уже заразившихся граждан.

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