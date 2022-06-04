В Колпино охранник центра содействия семейного воспитания подозревается в развращении ребенка

В пятницу, 3 июня, в правоохранительные органы Колпинского района обратилась директор центра содействия семейного воспитания №9, которая сообщила о насильственных развратных действиях в отношении несовершеннолетней воспитанницы центра.

Как стало известно Gazeta.SPB, женщина обратилась в полицию около 20:55. По ее словам, инцидент произошел 26 мая около 23:00 в помещении центра.

Директор рассказала, что охранник заведения совершил насильственные развратные действия сексуального характера в отношении шестнадцатилетней воспитанницы центра содействия семейного воспитания.

После, мужчина самостоятельно прибыл а ОМВД, где был опрошен и отпущен под обязательство о явке.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Калининском районе Петербурга задержали гражданина, на которого в полицию заявила его 36-летняя жена. Она сообщила, что задержанный совершал насильственные действия сексуального характера в отношении их общей несовершеннолетней дочери.