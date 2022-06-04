На Парашютной улице в Петербурге трехлетней малыш упал в ванну с кипятком

На Парашютной улице в Петербурге трехлетней малыш упал в ванну с кипятком. Фото: pxhere

На Парашютной улице в Петербурге трехлетней малыш упал в ванну с кипятком. Фото: pxhere

Страшное происшествие случилось в одном из домов на Парашютной улице Приморского района. Трехлетней ребенок упал в ванну с кипятком и получил серьезные ожоги всего тела.

Инцидент произошел поздно вечером 3 июня, около 20:30. 36-летняя мать мальчика набирала ванну и, по всей видимости, на что-то отвлекалась. Как стало известно Gazeta.SPb, трехлетний ребенок в это время потянувшись за игрушкой упал в ванну с кипятком.

Мальчик в тяжелом состоянии бригадой скорой помощи был доставлен в городскую больницу №1 с термическим ожогом 35 % 1, 2, 3 степени лица, шеи, груди, живота, верхних и нижних конечностей.

Известно, что семья полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что мальчика госпитализировали из лагеря с острым отравлением неизвестным веществом депримирующего действия.