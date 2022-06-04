В Бокситогорском районе Ленобласти разыскивают мужчину, изнасиловавшего воспитательницу

В ночь с 3 на 4 июня, около 23:35 часов, в правоохранительные органы обратилась женщина 1980 года рождения, которая сообщила об изнасиловании.

Как стало известно Gazeta.SPB, пострадавшая оказалась жертвой водителя попутной машины. Женщина работает воспитателем.

Третьего июня около 19:35 в городе Пикалево на Стремленном шоссе решила остановить попутный автомобиль. Водитель, которы представился «Андреем», не доехав до города Бокситогорска, применив к женщине физическую силу, изнасиловал, а после довез до 14 дома по улице Павлова города Бокситогорска. Там он высадил пострадавшую и с места скрылся.

Женщина не запомнила модель и государственные знаки автомобиля, но утверждает, что сам мужчина на вид около 30 лет, имеет волосы и бороду рыжего цвета, короткую стрижку.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в правоохранительные органы Колпинского района обратилась директор центра содействия семейного воспитания, которая сообщила о насильственных развратных действиях в отношении несовершеннолетней воспитанницы центра.