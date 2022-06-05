В Петербурге подтвердили еще 248 случаев коронавируса

В Петербурге подтвердили еще 248 случаев коронавируса
В Петербурге выявили новые случаи заболевания коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 248 новых случаев коронавируса.

Госпитализировано 60 человек, выздоровели – 198, умерли – 12. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 530 898 местных жителей, вылечились — 1 494 304 человек, а общее число жертв достигло 33 890. Об этом сегодня, 5 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Московская область, где коронавирус выявили еще у 222 человек. На третьем месте Москва — 185 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российские студенты займутся выявлением возможных мутаций коронавируса.

новости СПб новые случаи коронавируса оперштаб пандемия смерти от коронавируса статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Некоторым россиянам на карту перечислят до 20 000 рублей с 6 июня
Умер режиссер Темур Чхеидзе, работавший в БДТ и Мариинском театре
ВОЗ: 780 случаев заражения оспой обезьян подтверждены в 27 странах
Два трамвайных маршрута закроют на время ремонта на Стачек до 20 июня
Россияне хотят накопить 5 миллионов рублей для комфортной жизни на пенсии
Эксперт Бабин: лучшей валютой для сбережений летом будет доллар
McDonald’s возобновил прием сотрудников на работу в России
Россиянам дали советы по снижению расходов на коммунальные услуги