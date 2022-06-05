В Петербурге подтвердили еще 248 случаев коронавируса

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 248 новых случаев коронавируса.

Госпитализировано 60 человек, выздоровели – 198, умерли – 12. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 530 898 местных жителей, вылечились — 1 494 304 человек, а общее число жертв достигло 33 890. Об этом сегодня, 5 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Московская область, где коронавирус выявили еще у 222 человек. На третьем месте Москва — 185 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российские студенты займутся выявлением возможных мутаций коронавируса.