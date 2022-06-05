В Ленобласти за сутки выявили 47 случаев коронавируса

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 47 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 5 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразился 187 951 местный житель. Всего выздоровели 183 725 пациентов, в том числе 44 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 486.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Московская область, где коронавирус выявили еще у 222 человек. На третьем месте Москва — 185 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российские студенты займутся выявлением возможных мутаций коронавируса.