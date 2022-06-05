Сотрудник магазина «Семишагофф» в Петербурге прострелил ногу мужчине

Сотрудник магазина &#171;Семишагофф&#187; в Петербурге прострелил ногу мужчине
В мужчину выстрелили в магазине на проспекте Обуховской Обороны. Фото: google.maps

В отдел полиции в Невском районе попал администратор продуктового магазина «Семишагофф», который ранил мужчину из травмата.

Как стало известно Gazeta.SPb, стрельба произошла накануне днем в магазине «Семишагофф» на проспекте Обуховской Обороны, 138/2. Полицию и медиков вызвал сам пострадавший — 37-летний мужчина. Он сообщил в службу «112», что в него стреляли.

Оказалось, что в пострадавшего выстрелил администратор магазина «Семишагофф» — 29-летний уроженец Дагестана. Он схватился за травматический пистолет в ходе конфликта.

Мужчина получил огнестрельно-ушибленное ранение левой стопы. После оказания медицинской помощи его отпустили из больницы в удовлетворительном состоянии.

Администратора увезли в отдел полиции, где он получил административный протокол о мелком хулиганстве. В отношении него могут возбудить уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге хулиган стрелял из автомата АК со своего балкона.

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