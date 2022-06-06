Движение на трассе «Кола» перекроют из-за разводки моста 7 июня

Движение на трассе «Кола» перекроют из-за разводки моста 7 июня
Ладожский мост разведут на 45 минут. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Трассу «Кола» в Ленинградской области перекроют во вторник из-за разводки Ладожского моста.

В Кировском районе области 7 июня планируют разводить Ладожский мост, расположенный рядом с деревней Марьино. Он будет недоступен для автомобилистов в течение 45 минут – с 15:00 до 15:45. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Сообщается, что автомобили не смогут проехать по трассе федерального значения из-за прохождения по реке теплохода Alter Ego Судно имеет высоту 25 метров, поэтому мост придется развести на некоторое время. На прохождение судна уйдет меньше часа, автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что до конца недели в Петербурге будут ловить нарушителей скоростного режима.

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