В Петербурге велосипедист сбил четырехлетнего мальчика и скрылся

Сотрудники полиции в Петербурге разыскивают велосипедиста, который наехал на маленького пешехода.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось накануне в 17 часов на улице Лени Голикова, 27/3. Неизвестный велосипедист сбил четырехлетнего мальчика, который находился на придомовой территории. Сразу после наезда велосипедист поспешил скрыться в неизвестном направлении.

Ребенка госпитализировали в 22 часа в детскую городскую больницу. Оказалось, что в результате ДТП у него сломан свод черепа. Мальчик в состоянии средней тяжести.

Полицейские хотели вычислить велосипедиста по записям с камер видеонаблюдения, но на месте происшествия их не оказалось. Сейчас его разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге годовалый мальчик облился чаем и попал в больницу с тяжелыми ожогами.