В Московском районе при повороте водитель сбил подростка на электросамокате

В Московском районе при повороте водитель сбил подростка на электросамокате. Фото: Pexels

В Московском районе при повороте водитель сбил подростка на электросамокате. Фото: Pexels

В Московском районе Санкт-Петербурга шестнадцатилетний подросток попал под колеса автомобиля, пересекая пешеходный переход на электросамокате.

В понедельник, 6 июня, на улице Бассейная в Московском районе водитель при повороте сбил мальчика на электросамокате. Как стало известно Gazeta.SPB, подросток двигался на разрешенный сигнал светофора но при этом не слез с транспортного средства.

Водитель работает в авиаприборостроительном предприятии, и машина, на которой был совершен наезд на несовершеннолетнего тоже была рабочей. В результате мальчик получил травмы средней тяжести и был госпитализирован в в ДГБ №1 с различными травмами.

Выяснилось, что 42-летний водитель к административной ответственности за нарушение ПДД за 2021-2022 годах привлекался 2 раза. В первый раз — за проезд на запрещающий сигнал светофора, а второй — «Нарушение правил расположения транспортного средства».

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что полицейские в Петербурге разыскивают велосипедиста, который наехал на маленького пешехода и скрылся.