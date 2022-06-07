«Дом книги» в Северной столице планируют открыть этой осенью

"Дом книги" в Северной столице планируют открыть этой осенью. Фото: Baltphoto

"Дом книги" в Северной столице планируют открыть этой осенью. Фото: Baltphoto

«Дом книги» не успевают открыть к юбилею Петра I. Решением суда сроки сдвигаются на осень 2022 года.

Арбитражный суд Северо-Западного округа решил судьбу «Дома книги» на Невском проспекте. О сроках открытия в своем Telegram-канале сообщает вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Пиотровский рассказал, что сегодня состоялось заседание суда, по результатам которого сроки открытия сдвигаются на осень 2022 года.

«Тем не менее, ко дню рождения основателя города поставлена окончательная точка в судебном процессе», — заявил вице-губернатор.

Уточняется, что в ближайшее время оформят договорные отношения между АО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский Дом Книги», которая принадлежит городу, с Альфа-банком — собственником Дома Зингера.

Таким образом, все необходимые работы должны быть завершены до конца лета. Сейчас, по словам Пиотровского, уже продуманы планы размещения торговых зон, подготовлены сметы, заключены все соглашения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в знаменитом Доме Зингера на Невском проспекте вновь откроют городской книжный магазин