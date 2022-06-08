Ранним утром на Партизана Германа из огня достали погибшую женщину

Ранним утром на Партизана Германа из огня достали погибшую женщину
Ранним утром на Партизана Германа из огня достали погибшую женщину. Фото: Pexels

В Красносельском районе с самого раннего утра спасатели тушили пожар в квартире. На месте происшествия обнаружена погибшая.

В среду, 8 июня, около 05:57 в экстренные службы поступило сообщение, что на Партизана Германа, 9, корпус 2 горит квартира в многоэтажке. На место сразу же выехали 2 единицы техники от МЧС и 9 человек личного состава.

По прибытию выяснилось, что горит отдельная двухкомнатная квартира. Огонь уже успел распространиться на площади 3 квадратных метров в комнате общей площадью 15 квадратных метров.

Пожар удалось потушить спустя почти 50 минут, в 06:46. В квартире обнаружили погибшую женщину.

В настоящий момент выясняются все детали и причины произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 7 июня в Калининском районе произошел квартирный пожар, в котором пострадала одна женщина.

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