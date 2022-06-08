Ранним утром на Партизана Германа из огня достали погибшую женщину

Ранним утром на Партизана Германа из огня достали погибшую женщину. Фото: Pexels

Ранним утром на Партизана Германа из огня достали погибшую женщину. Фото: Pexels

В Красносельском районе с самого раннего утра спасатели тушили пожар в квартире. На месте происшествия обнаружена погибшая.

В среду, 8 июня, около 05:57 в экстренные службы поступило сообщение, что на Партизана Германа, 9, корпус 2 горит квартира в многоэтажке. На место сразу же выехали 2 единицы техники от МЧС и 9 человек личного состава.

По прибытию выяснилось, что горит отдельная двухкомнатная квартира. Огонь уже успел распространиться на площади 3 квадратных метров в комнате общей площадью 15 квадратных метров.

Пожар удалось потушить спустя почти 50 минут, в 06:46. В квартире обнаружили погибшую женщину.

В настоящий момент выясняются все детали и причины произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 7 июня в Калининском районе произошел квартирный пожар, в котором пострадала одна женщина.