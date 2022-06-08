Коронавирус забрал жизни еще 10 петербуржцев за сутки

За сутки в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 10 человек с положительным тестом на коронавирус.

Новую статистику в пятницу, 8 июня, предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 15 летальных исходов за сутки. В Ленинградской области за последние сутки не зафиксировали случаев смертей от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 920 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 379 736 человек, в том числе 79 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что студенты в России будут выявлять новые возможные мутации коронавирусной инфекции на основе данных о течении болезни у уже заразившихся граждан. Подобная идея, которая предполагает создание специальной платформы, родилась в рамках проектно-образовательного интенсива.