За сутки в Ленинградской области коронавирусом заразилось 46 человек

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 46 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 8 июня, привели в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразился 188 078 местных жителя. Всего выздоровели 183 832 пациента, в том числе 26 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 486.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 2 место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 290 человек. На третьем месте Московская область — 202 новых ковид-пациента.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России появилась платформа, где студенты будут выявлять новые возможные мутации коронавирусной инфекции. Исследование будет проходить на основе данных о течении болезни у уже заразившихся граждан.