Почта России запустила проект о путешествиях «Почтовый туризм»

Почта России вместе с Ростуризмом и Русским географическим обществом (РГО) запускает проект «Почтовый туризм» с маршрутами для путешествий по стране. Их разработали сертифицированные гиды Ростуризма и эксперты Почты.

Маршруты собраны на сайте pochta-travel.ru. В их основе популярные достопримечательности, на которые туристам предлагается взглянуть под новым, «почтовым» углом зрения. Они дополнены фотографиями из архивов конкурса РГО «Самая красивая страна», фактами из истории развития почты, статистикой и полезными советами для путешественников. Как отправить открытку с берега Японского моря? На чём доставляют почту в отдалённые карельские сёла? Как проще всего избежать перевеса багажа или заплатить за мобильную связь в путешествии, если нет интернета? Вот лишь несколько вопросов, на которые можно найти ответ в проекте.

Сейчас на сайте доступны маршруты по Карелии, Мурманской области и Приморскому краю. Скоро их дополнят гиды по Калининградской и Архангельской областям, Воронежу, Краснодару и многим другим регионам России.

Все маршруты Почта разрабатывает и верифицирует вместе с гидами Ростуризма: от того, насколько интересна и уникальна каждая точка, до ее безопасности и доступности в то или иное время года. Маршруты можно отфильтровать по нескольким критериям: региону, количеству дней (от одного до десяти), типу передвижения и сложности. Таким образом, любой сможет найти путешествие по душе: от короткой поездки на выходные до полноценного десятидневного тура.

«У нас 38 тысяч отделений по всей стране. Многие из них находятся там, где кроме Почты нет никакой инфраструктуры, зато есть заповедная красота русской природы и уникальные памятники историко-культурного наследия, о которых мало кто знает. Почтовые автомобили ездят по дорогам, где едва ли увидишь другие машины. Почтовики работают в городах и крошечных сёлах и знают, что стоит посмотреть в каждом регионе. Этим проектом мы хотим вдохновить людей открыть для себя уже знакомые места с новой стороны и проехать маршрутами, о которых они могли не задумываться раньше», — и рассказала директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям Почты России Софья Ваняткина.

«В конце прошлого года вместе с Почтой России мы запустили серию открыток с фотографиями участников конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». На открытках можно найти необычные и привлекательные для туристов достопримечательности регионов. Также почтальоны помогли составить увлекательные маршруты по самым интересным и малоизвестным местам, а профессиональные экскурсоводы продумали логистику для каждого времени года. Во время путешествия туристы могут познакомиться с бизнесом местных предпринимателей: продегустировать продукты, купить сувениры, пройти интересные мастер-классы. Уже запущено восемь гидов по Карелии, Приморью и Мурманской области – все они доступны на сайте проекта. К концу года к ним добавятся еще 15 регионов. Надеемся, что наш проект будет оценен по достоинству», — прокомментировала заместитель руководителя Ростуризма Евгения Чухнова.

«Когда туризм выходит за рамки простого отдыха и дает путешественнику множество возможностей для самосовершенствования – интеллектуального или эмоционального, привычные маршруты превращаются в увлекательные квесты. А если они проходят по живописным местам России и узнаваемым достопримечательностям, приключения проходят с особым удовольствием. Ведь наша страна — самая красивая», — отметил Сергей Корлыханов, заместитель Исполнительного директора Русского географического общества.

Это не первый проект Почты в поддержку внутреннего туризма. В конце 2021 года компания подписала соглашение о сотрудничестве с Ростуризмом, и уже в декабре партнеры вместе с РГО выпустили лимитированную серию открыток о знаковых местах страны. Сейчас в эту коллекцию входят изображения достопримечательностей 23 субъектов РФ, а до конца года ее пополнят виды со всей России.