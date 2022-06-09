В Санкт-Петербурге за сутки скончалось еще 11 пациентов с COVID-19

В Санкт-Петербурге за сутки скончалось еще 11 пациентов с COVID-19. Фото: unsplash

В Санкт-Петербурге за сутки скончалось еще 11 пациентов с COVID-19. Фото: unsplash

За сутки в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 11 человек с положительным тестом на коронавирус.

Новую статистику в пятницу, 9 июня, предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 14 летальных исходов за сутки. В Ленинградской области за последние сутки не зафиксировали случаев смертей от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 931 человека. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 379 813 человек, в том числе 77 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что боли в руках и ногах могут быть симптомами постковидного синдрома, считает доцент кафедры радиологии опорно-двигательного аппарата в Школе Файнберга Северо-Западного университета, профессор Свати Дешмух.