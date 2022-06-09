В Ленинградской области суточная заболеваемость COVID-19 сегодня достигла 52 человек

В Ленинградской области суточная заболеваемость COVID-19 сегодня достигла 52 человек. Фото: pexels

В Ленинградской области суточная заболеваемость COVID-19 сегодня достигла 52 человек. Фото: pexels

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 52 случая заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 9 июня, привели в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразился 188 130 местных жителя. Всего выздоровели 183 866 пациента, в том числе 34 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 486.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 3 место. Первой в антирейтинге стала Московская область, где коронавирус выявили еще у 229 человек. На втором месте Москва — 226 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что боли в руках и ногах могут быть симптомами постковидного синдрома, считает доцент кафедры радиологии опорно-двигательного аппарата в Школе Файнберга Северо-Западного университета, профессор Свати Дешмух.