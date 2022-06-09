Участников конфликта, устроивших стрельбу в коммуналке на Красноармейской, задержали

В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, из-за которых 8 июня был объявлен план перехват. В четырехкомнатной коммунальной квартире в доме № 6 по 6-й Красноармейской улице злоумышленник устроили стрельбу в середине дня.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел около 16:10 в среду. Четверо мужчин распивали спиртные напитки в одной из комнат, когда к ним ворвалось двое неизвестных, открывших стрельбу. На место сразу же отправились правоохранительные органы.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД, проживающая за стенкой девушка сделала мужчинам замечание из-за громкого шума ( в последствии это сыграет свою роль в истории). Девушка позвонила своим знакомым, которые незамедлительно отозвались и приехали, избили находившихся за стенкой мужчин, применили перцовый баллончик и травматический пистолет. В пресс-службе также отметили, что после произошедшего девушка уехала с ними.

В результате у 43-летнего пострадавшего диагностировали огнестрельное ранение грудной клетки, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Еще трое мужчин отделались травмами полегче.

Чтобы найти двух злоумышленников городе был объявлен план перехват. В итоге 35-летний гражданин был задержан спортзале «Вегетарианская сила», а еще один, который до этого уже был уже был судим за хулиганство, угрозу убийством и умышленное причинение вреда здоровью, во дворе на улице Тамбовской. Подозреваемые мужчины были доставлены в отделение, где на них составили административные протоколы. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в коммуналке утром 8 июня обнаружили труп 56-летнего мужчины. На месте происшествия были задержаны два гражданина.