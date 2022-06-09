В Приморском районе пенсионер, желая спасти деньги от мошенников, перевел им почти 2 млн

Очередной пожилой петербуржец попал в ловушку мошенников, — в результате гражданин перевел им 1 750 064 рублей.
В Приморском районе Санкт-Петербурга к правоохранителям обратился 84-летней гражданин, который рассказал, что в период с 27 мая по 3 июня этого года ему неоднократно звонила неизвестная, которая представлялась сотрудником службы безопасности «Сбербанк». Как стало известно Gazeta.SPB, женщина предупреждала пенсионера о мошеннических действиях с его счетом.
Для того, чтобы сохранить деньги мошенница посоветовала гражданину перевести деньги на безопасные счета, которые она любезно ему и предоставила.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Ранее gazta.spb.ru писала, что во Фрунзенском злоумышленник обманом заставили пенсионерку отдать полтора миллиона. Мошенника, вероятно, успели снять камеры видеонаблюдения.